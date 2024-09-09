Son Kardashian da podyuma çıktı. Henüz 7 yaşında

2024 New York Moda Haftası kapsamında Zeus & Lexi Kids Defilesi'nde podyuma çıkan Dream Kardashian, siyah kollu yamalı bir kot ceket, bol mavi kot pantolon ve beyaz ayakkabılar içerisinde gayet şık bir görüntü arz ediyordu.

7 yaşındaki genç kız, Zeus & Lexi Kids New York Moda Haftası defilesinde podyumda ilerlerken annesi de ön sıradan ona tezahürat yaptı.

Dream Kardashian'ın podyuma çıkması ailenin genleriyle uyumlu. 7 yaşındaki çocuk ilk podyum yürüyüşünü Dream birçok aile üyesinin izinden gidiyor. Kim Kardashian ve eski Kanye West'in 11 yaşındaki en büyük kızı olan kuzeni North West, 2018'de 5 yaşındayken Los Angeles yakınlarındaki bir LOL Surprise! defilesindeilk kez podyuma çıktı.

Dream'in süper model teyzesi Kendall Jenner ise podyum kariyerine 15 yaşında, 2011'de New York Moda Haftası'ndaki bir Sherri Hill defilesinde başladı. 14 yaşındaki kız kardeşi Kylie Jenner da ilk kez Avril Lavigne'in Abbey Dawn defilesinde podyuma çıktı.

Zeus & Lexi Kids Defilesi aslında Dream'in spot ışıklarının altınaki ilk yürüyüşü de değil. 2022 yılında büyükannesi Kris Jenner ile birlikte Amazon Glow reklamında oynadığında kameralar önünde özgüvenini sergileyerek beğeni toplamıştı.