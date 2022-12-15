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 “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı için son defa aday olsa da siyaseti bırakmayacağının sinyallerini verdi. Erdoğan, “AK Partiliyim. Ben bu partimden ayrılır mıyım? Ben kurmuşum bu partiyi. Bu arkadaşlarımı yalnız bırakmam mümkün mü?” dedi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 13:52
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 “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı

 “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
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Daha önce 2023 yılında yapılacak genel seçimde son defa aday olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ‘Siyasete devam’ mesajı geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak 2 defa seçilebileceğinin altını çizerek “AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık işin içinden çekilmesi anlamına gelmez ve Tayyip Erdoğan'ın da siyasetten çekilmesi anlamına gelmez” şeklinde konuştu.

Türkmenistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı adayı olarak iki kez seçime girme, aday olma şansınız var. Üçüncü kez böyle bir şans yok. Dolayısıyla tabii AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık işin içinden çekilmesi anlamına gelmez ve Tayyip Erdoğan'ın da siyasetten çekilmesi anlamına gelmez. Öncelikle biz bu seçimde Cumhur İttifakı olarak adayız, şu anda çalışıyoruz. Milletimizin teveccühünün olması halinde Cumhurbaşkanı olarak görevimize inşallah devam edeceğiz. Parlamentoda da ciddi bir desteği milletimizden almamız halinde parlamentoda da güçlü bir görüntüyle inşallah bundan sonraki 5 seneyi de başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Gerek altyapı gerek üst yapıda bugüne kadar 20 yılda ne gibi başarılar ortaya koyduysak, bundan sonra da aynı başarıları inşallah devam ettireceğiz.

AK Partiliyim. Ben bu partimden ayrılır mıyım? Ben kurmuşum bu partiyi. Bu arkadaşlarımı yalnız bırakmam mümkün mü? Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey AK Parti'yi söylüyor.”

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nefarkeder
15.12.2022 14:45
Sen hapishanede olacaksın. Bırakmak veya bırakmamak gibi bir alternatifin olmayacak senin !!!  
 
Bozok'lu
15.12.2022 14:38
Kendisinin aday olması mümkün değil bunu biliyor ve yerine Devlet bahçeli yi hazırlıyor  
 
Oğuzhan
15.12.2022 14:29
Erdoğan aday olmayacak göründe bakın kaybedeceğini bugün dahil biliyor sadece seçime kadar devam etmek gündemi değiştirerek ve mazeret uyduracak sağlık falan.  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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