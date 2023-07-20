Son nefesini ekmek teknesinde verdi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde uçuruma yuvarlanan saman balyası yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Son nefesini ekmek teknesinde verdi

İHA'nın haberine göre, kaza, dün akşam saatlerinde Seyran Mahallesi Yahya Kent virajında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Nehir (42) idaresindeki 33 LL 939 plakalı kamyon, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre derinliğindeki uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

Ağır yaralanan Nehir, ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde kaza yerine gelen Mustafa Nehir’in anne ve babası gözyaşlarına hakim olamayarak ağıtlar yaktı. Kazada yaşamını yitiren Mustafa Nehir’in Konya’dan yüklediği saman balyalarını Karaman’ın Ermenek ilçesine götürdüğü öğrenildi.

aw939173-05.jpg

aw939173-06.jpg

aw939173-07.jpg

aw939173-03.jpg

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
Türk ve Altay mitolojisinde Temizlik Tanrıçası: Ağar Han Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojisinde Temizlik Tanrıçası: Ağar Han
İçişleri Bakanı açıkladı. Hesaplara yatırıldı Güncel
İçişleri Bakanı açıkladı. Hesaplara yatırıldı
Potlaç Kadın Emeği Pazarı açılıyor Kültür Sanat
Potlaç Kadın Emeği Pazarı açılıyor
İngiliz turist Türk otelini böyle dolandırdı. Bilekliği sayesinde dilediğince yedi içti Güncel
İngiliz turist Türk otelini böyle dolandırdı. Bilekliği sayesinde dilediğince yedi içti
Merkez Bankası rezervleri bu hafta arttı Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri bu hafta arttı
Amerikalılar Erik Dalını pek sevdi. Kızlar şampiyonluğu erik dalı oynayarak kutladılar Spor
Amerikalılar Erik Dalını pek sevdi. Kızlar şampiyonluğu erik dalı oynayarak kutladılar
Yeni imajını paylaştı. Fahriye Evcen’in yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı Magazin
Yeni imajını paylaştı. Fahriye Evcen’in yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı