Son On Yıl Sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi’nde

SSM’nin tüm galeri alanlarına ve bahçesine yayılan sergide, Baselitz’in son on yılda ürettiği yüze yakın anıtsal boyuttaki tablo ve heykel yer alıyor. Sanatçının baskı eserlerinden oluşan kapsamlı bir seçki de eş zamanlı olarak Akbank Sanat’ta izleyiciyle buluşuyor. Bu eserler, Baselitz’in hayat boyu süren sanatsal evrimine derinlikli bir bakış sunuyor.

RESİM TEKNİĞİNDE YENİ BİR AÇILIM

1980’lerden bu yana uluslararası sanat dünyasında derin izler bırakmış bir sanatçı olan Georg Baselitz, 20. yüzyılın ikinci yarısında Alman sanatına yeni bir kimlik kazandırmıştır. Eserleri kişisel deneyimlerinin yanı sıra Almanya'nın kolektif travması ve Nazi döneminin toplumsal bellekte bıraktığı derin yaralar tarafından şekillenmiştir. Sanatçının 1969’dan bu yana kullandığı “baş aşağı” kompozisyon tekniği ile yaptığı tablolar, serginin neredeyse tamamını oluşturuyor. Bu yaklaşım, soyutlama ile figürasyon arasında bir yerde durmasını, gelenekselleşmiş tuval üzerine resim tekniğinde yeni bir açılımda bulunmasını mümkün kılmıştır.

“ZAMANIN GEÇİCİLİĞİ İŞLENİYOR”

Georg Baselitz: Son On Yıl sergisi, sanatçının çalışmalarında yıllar içinde belirginleşen, kararlı motiflerden oluşuyor ve özellikle insan figürü üzerindeki çalışmalarını öne çıkarıyor. Baselitz’in kendisinin ve eşi Elke’nin bedenlerini tasvir ettiği eserlerinde, yaşlanma ve zamanın geçiciliği işleniyor.

“AKBANK’A TEŞEKKÜRLER”

Georg Baselitz Son On Yıl sergisinin basın toplantısında konuşan SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer “Sakıp Sabancı Müzesi olarak, uluslararası sanat dünyasının büyük isimlerini ve iz bırakan sanat akımlarını, tarihe mal olmuş kişi ve dönemleri konu alan sergilerimizi, bugün yaşayan en önemli sanatçılardan biri olan Georg Baselitz’in Son On Yıl’ına ait eserleriyle sürdürüyoruz. Bu serginin hayata geçirilmesinde bize inanan, yanımızda olan, vizyonları ile bizi destekleyen Akbank’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

“BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ise “Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine katkı sağlamak bizim için büyük bir önem taşıyor. Bu bağlamda, Sakıp Sabancı Müzesi ile iki yılda bir düzenlediğimiz sergiler ve işbirliğimiz bizim için çok değerli. Bu yıl, Georg Baselitz: Son On Yıl sergisiyle, çağdaş sanatın en sıra dışı isimlerinden birini İstanbul’da ağırlıyoruz. Akbank olarak, Baselitz’in yaratıcı evrenini keşfetme fırsatı sunan bu sergiyi sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

AKBANK SANAT’TA GÖRÜLEBİLİR

Georg Baselitz: Son On Yıl sergisi, 2 Şubat 2025'e kadar, Pazartesi hariç her gün 10:00-18:00 saatleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyaret edilebilir. Sanatçının baskı eserleri ise Pazar ve Pazartesi hariç her gün 10:30-19:30 saatleri arasında Akbank Sanat’ta görülebilir.