Son rapor ekonomide olacakları ortaya çıkardı. Piyasalar bu bilgileri konuşuyor

Ipsos Araştırma elde ettiği sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre, enflasyon yükseleceği işsizliğin artacağı ortaya çıktı.

Son rapor ekonomide olacakları ortaya çıkardı. Piyasalar bu bilgileri konuşuyor

Odatv'nin haberine göre, yabancı para birimlerinin önümüzdeki aylarda TL karşısında değer kazanmaya devam edeceğini düşünenlerin oranı Mayıs’tan Haziran’a yüzde 65’ten yükseldi 72’ye, enflasyonun yükseleceğini düşünenlerin oranı da yüzde 63’ten yüzde 69’a yükseldi.

Son 1 ay içinde Türkiye’de Tüketici Güven Endeksi 3.2 puan gerilemiş durumda ve Haziran ayında Arjantin’den sonra en düşük güven endeksine sahip ülke durumunda.

Finansal piyasalar açısından tüketicilerin piyasaya olan güveni, hem yatırım araçlarını arz edenler hem de talep edenler açısından büyük önem taşımakta. Tüketicinin hem tüketim isteği hem de bunun reel olarak ne kadar gerçekleşebileceğini ölçümleyen tüketici güven endeksleri mevcut fotoğrafı belirgin bir şekilde ortaya koymakta.

Dünyanın Endişeleri: Enflasyon 29 ülke ortalamasında da en önemli 3 problem içinde en öne çıkan konular sırasıyla ilk üçte; enflasyon, yoksulluk ve eşitsizlik, suç olarak sıralanıyor.

ENFLASYON BİR NUMARA

Ülkeler ortalamasında yüzde 40 olan enflasyon, Türkiye’de yüzde 56 oranında belirtiliyor. Mayıs ayında ise Türkiye’de enflasyonun en önemli 3 problem içinde belirtilme oranı yüzde 44 oranındaydı. Geçen bir ay içinde enflasyonun sorun olarak belirtilme oranı 12 puan artmış durumda.

EKONOMİ EN ÖNEMLİ PROBLEM

Gündeme Dair çalışmasında da ekonomi son bir senedir Türkiye’nin en önemli problem olarak belirtiliyor. Şubat ayında yaşadığımız deprem ve Mayıs ayındaki seçimlerden dolayı doğal afetler ve siyaset toplum için önemli bir sorun olarak belirtilse de Haziran ayında yine bireylerin yüzde 84’ü için ekonomi en önemli problem.

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