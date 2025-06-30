Son şampiyon Emre Mor'un peşinde!

Fenerbahçe'de gelecek sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Emre Mor'a Süper Lig'den iki kulüp talip oldu. Sarı-lacivertli ekipte kalması beklenmeyen Emre Mor için Gaziantep FK ve Kocaelispor devreye girdi.



İki kulübün de tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için temaslara başladığı öğrenildi.

EMRE MOR EYÜPSPOR'DA 22 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor, İstanbul ekibinde 22 resmi karşılaşmada forma giydi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu mücadelelerde ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.