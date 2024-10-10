Son seçim anketinde AKP ve CHP'ye soğuk duş! İkisi de birinciliği kaptırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son seçim anketinde AKP ve CHP'ye soğuk duş! İkisi de birinciliği kaptırdı

ASAL Araştırma'nın 22-29 Eylül tarihlerinde 26 ilde 2.520 kişiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, AKP ve CHP’yi üzecek çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında başlayan erken seçim tartışmaları sürerken, kamuoyu araştırma şirketleri de anket çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Asal Araştırma tarafından yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma, 22-29 Eylül tarihleri arasında NUTS-2 sistemine göre Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak olmak üzere toplam 26 ilde, 18 yaş ve üzeri 2 bin 520 kişiyle gerçekleştirildi.

“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildiği ankette, kararsızlar dağıtılmadan önce oy oranları şu şekilde oldu

CHP: yüzde 22.8

AKP: yüzde 21.1

MHP: yüzde 6.6

DEM Parti: yüzde 6.4

Yeniden Refah Partisi: yüzde 3.0

İYİ Parti: yüzde 2.7

Zafer Partisi: yüzde 2.4

Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1

Kararsızım/Oy Kullanmayacağım/Fikrim yok/Cevap yok: yüzde 31.2

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Kararsızlar dağıtılınca çıkan sonuçlar ise şöyle;

CHP: Yüzde 33.1

AKP: Yüzde 30.7

MHP: Yüzde 9.6

DEM Parti:%9.3

Yeniden Refah Partisi:%4.4

İYİ Parti: Yüzde 3.9

Zafer Partisi: Yüzde 3.5

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.5

Diğer: Yüzde 4

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