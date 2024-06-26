Son tahmin geldi! 5 şehir için dikkat

5 şehir için dikkat

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sinop, Tokat, Van’ın doğusu ve Hakkari çevresinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava olması tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’da rüzgar kuvvetli (40-60 km/saat) olarak etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugünden itibaren kuzey ve iç kesimlerde biraz azalması bekleniyor. Zamanla iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.