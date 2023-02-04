Son uyarı AFAD'dan geldi. Herkese aynı mesajı attılar

“İSTANBUL’DA KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA BEKLENİYOR”

AFAD'dan gelen mesajda “Meteorolojiye göre yarın İstanbul’da kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.” ifadeleri kullanıldı.

“PAZAR AKŞAMI YAĞMUR KARA DÖNÜŞECEK”

Yağmur, pazar akşama doğru İstanbul'da kara dönecek. Karadeniz'in sıcak suyunu taşıyan siklonun gece saatlerinde İstanbul'a girmesiyle sıcaklığın biraz artma ve yağışın alçaklarda 6-8 saat yağmura dönme riski var.

Silivri Çatalca taraflarında kar kalınlığı 30- 50 santimetrelere ulaşabilir.