Sonbahar halsizliğine diyetisyenlerden tavsiyeler

Diyetisyenler, metabolizma hızının değiştiği sonbahar günlerinde çoğu insanda görülen halsizliğe karşı tavsiyelerde bulundu.

KAYNAK: İHA
Sonbahar halsizliğine diyetisyenlerden tavsiyeler

Alanında uzman diyetisyenler, sonbaharın son ayındayken vücudun kışa hazırlığı, hastalıklar, bağışıklığın zayıflaması ve havaların erken kararıp soğumasıyla gelişen hareketsizlik, halsizlik gibi sıkıntılar olabileceğini kaydederek, bu dönemde direnci artırmak için şu önerilerde bulundu:

“Havaların soğumasıyla vücut ısı değişimine uyum sağlamak için harcadığı enerjiyi azaltabilir, aldığınız ve harcadığınız kalori dengesini yakalamaya çalışın. Soğuk havalar su isteğinizi azaltabilir ama 35ml/kg günlük su tüketmeye çalışın. Artan karbonhidrat isteğinizi öğünlerinizde dengeli protein içeriğiyle bastırabilirsiniz, meyve ve kuruyemiş ile yapılan ara öğünler yardımcı olacaktır. Artan hareketsizliği dengelemek adına haftada en az 2- 3 kez fiziksel aktivite eklemeye çalışın (1 saatlik yürüyüşler). Mevsimin renkli meyve ve sebzelerini tüketerek vitamin, mineral ve lif alımı bağışıklığınızı güçlendirecektir. Zerdeçal, zencefil, bal, bitki- meyve çayları bağışıklığınız için iyi birer alternatif olacaktır. Özellikle kış aylarında D3 vitamini seviyesi önem arz ettiği için tahlil yapıp baktırabilirsiniz (İstenilen aralık 20-50 ng/ml)”

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