Sonbaharda havanın nasıl olacağını şimdiden açıkladı! Kimileri sevinecek kimileri ise üzülecek

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sonbaharda havanın nasıl olacağını şimdiden açıkladı! Kimileri sevinecek kimileri ise üzülecek

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, çok sıcak geçen yaz ayları sonrasında yeni tahminlere göre sonbahar aylarının öngörülerinin de çok sıcak bir döneme işaret ettiğini açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, sıcak geçen yaz aylarından sonra sonbahar için de sıcaklık uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi sezonluk tahminlerine göre paylaştığı haritalarla, sıcaklık tahminlerini gösteren haritayı değerlendirdi.

"SONBAHAR AYLARININ ÖNGÖRÜLERİ ÇOK SICAK BİR DÖNEME İŞARET EDİYOR"

Prof. Dr. Önol, "Kırmızı gezegen serisine son hızla devam ediyoruz. Bahar, yaz derken şimdi de sonbahar aylarının öngörüleri çok sıcak bir döneme işaret ediyor. Hem de Pasifik'te El Nino bitmiş, La Nina başlamışken. 1 Ekim'de başlayacak 'su yılı' için de bu sıcaklık tahminleri önemli. El Nino, nisan ayında bitti ve yazın La Nina'ya geçtik. 11 yıllık güneş döngüsünden genel radyasyon pik dönemde yüzde 0,1 kadar artıyor, onun etkisi de yaklaşık +0.2 santigrat derece" dedi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yine ECMWF'nin tahminleri üzerinden uzun vadeli mevsimlik tahmin verilerine göre, eylül ayında Türkiye için hava sıcaklığının iç ve güneybatı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği beklenirken, yağışın da yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

EKİM VE KASIM TAHMİNLERİ DE SICAKLIĞI İŞARET EDİYOR

Ekim ayında hava sıcaklığının batı kesimler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Kasım ayı tahminlerine göre ise hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

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