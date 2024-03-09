Sondaj kazısında Roma dönemine ait tarihi eserler ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Sondaj kazısında Roma dönemine ait tarihi eserler ortaya çıktı
Bartın’ın Amasra ilçesinde kaymakamlık lojmanı inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait altın yüzük ve küpeler bulundu. Tarihi eserler Amasra Müze Müdürlüğü’nde muhafaza altına alındı.

Amasra ilçesi Fatih Mahallesi’nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için sit alanı olan bölgede Amasra Müze Müdürlüğü liderliğinde 6 farklı noktada sondaj kazısı yapıldı. Yerin yaklaşık 3 metre derinliğinde kerpiçler açığa çıkınca ekipler çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi.

Kazıda 4 mezara ulaşıldı. Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu. Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin yaklaşık 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğunu belirledi.

Taşınabilir tarihi eserler Amasra Müze Müdürlüğü’ne götürülerek kayıt altına alındı.

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