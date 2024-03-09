Sondaj kazısında Roma dönemine ait tarihi eserler ortaya çıktı

Amasra ilçesi Fatih Mahallesi’nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için sit alanı olan bölgede Amasra Müze Müdürlüğü liderliğinde 6 farklı noktada sondaj kazısı yapıldı. Yerin yaklaşık 3 metre derinliğinde kerpiçler açığa çıkınca ekipler çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi.

Kazıda 4 mezara ulaşıldı. Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu. Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin yaklaşık 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğunu belirledi.

Taşınabilir tarihi eserler Amasra Müze Müdürlüğü’ne götürülerek kayıt altına alındı.