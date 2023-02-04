﻿ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 102 adet arttı.
Perşembe gününü 82,17 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,73 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 73,20 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 75,97 dolar seviyesinde tamamlamıştı. (AA)
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