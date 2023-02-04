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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Ocak -3 Şubat haftasında önceki haftaya göre 10 adet azalarak 599'a geriledi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 17:44
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Sondaj kulelerinin sayısı azaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 102 adet arttı.

Perşembe gününü 82,17 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,73 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 73,20 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 75,97 dolar seviyesinde tamamlamıştı. (AA)

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