Songül Öden bebeği için taşınıyor. “5 aydır taşınmaya çalışıyorum”

Üç yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı'yla evlenen 44 yaşındaki güzel oyuncu Songül Öden, 5 aylık hamile olduğu için ev değiştiriyor.

Songül Öden bebeği için taşınıyor. “5 aydır taşınmaya çalışıyorum”

Gümüş, Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerdeki canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Songül Öden, mutluluğu iş insanı Arman Bıçakçı'da buldu.

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5 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Songül Öden, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

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Bebeği için yeni bir eve taşınma kararı alan ünlü oyuncu, taşınmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

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"ÇEKEN BİLİR"

Öden, "Hiç fotoğraf koymuyorum diye sitem ediyorsunuz. 5 aydır taşınmaya çalışıyorum, taşınmaktan daha kötü olan şey 'Hamileyken taşınmakmış' ... çeken bilir." ifadelerini kullandı.

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