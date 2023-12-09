Songül Öden karnı burnunda halini paylaştı

"Atatürk" dizisinde Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ı canlandıran Songül Öden doğum için gün sayıyor. Ünlü oyuncu son olarak karnı burnunda halini sevenleriyle paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Songül Öden karnı burnunda halini paylaştı

Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'a hayat veren Songül Öden ikinci evliliğini 2020'de iş insanı Arman Bıçakçı ile yapmıştı. 44 yaşındaki oyuncu şimdilerde sekiz aylık hamile.

65742a95e4bfdc0acca188b4.jpg

Songül Öden anne olmak için gün sayıyor. Doğumuna günler kalan Öden, karnı burnunda fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

65092b56e4bfdd1ac0b03b85.jpg

BEBEĞİN CİNSİYETİ KIZ

Songül Öden hamileliğiyle ilgili olarak ise geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı: Bebeğin cinsiyeti kız. Beş aydır taşınmaya çalışıyorum. Taşınmaktan daha kötü olan şey hamileyken taşınmakmış. Bunu çeken bilir.

65742a95e4bfdc0acca188b8.jpg

İlgili Haberler
Songül Öden bebeği için taşınıyor. “5 aydır taşınmaya çalışıyorum”
Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Songül Öden'den müjdeli haber geldi
Songül Öden kadına şiddete karşı geliştirilen 'AMBER'i tanıttı
Öne Çıkanlar
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz!
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz!
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Son Haberler
Ünlü Türk iş adamının gizli çocukları 100 milyon dolardan pay istedi Yaşam
Ünlü Türk iş adamının gizli çocukları 100 milyon dolardan pay istedi
Fenerbahçe'de derbi öncesi son dakika. İsmail Kartal tek tek anlattı Spor
Fenerbahçe'de derbi öncesi son dakika. İsmail Kartal tek tek anlattı
Kolin inşaatı sarsan ölüm. Yönetim kurulu üyesi vefat etti Gündem
Kolin inşaatı sarsan ölüm. Yönetim kurulu üyesi vefat etti
Gönül Dağı'nın eski oyuncusu geri dönüyor. Bakın kim geldi Magazin
Gönül Dağı'nın eski oyuncusu geri dönüyor. Bakın kim geldi
Kış geldi. Güç veren 7 besin ortaya çıktı Sağlık
Kış geldi. Güç veren 7 besin ortaya çıktı
Samandağ’da hortum seraları yıktı Gündem
Samandağ’da hortum seraları yıktı
Düşen savaş uçağından prens çıktı. Suudi prens Talal bin Abdulaziz bin Bandar Al Saud hayatını kaybetti Dünya
Düşen savaş uçağından prens çıktı. Suudi prens Talal bin Abdulaziz bin Bandar Al Saud hayatını kaybetti