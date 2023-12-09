Songül Öden karnı burnunda halini paylaştı

Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'a hayat veren Songül Öden ikinci evliliğini 2020'de iş insanı Arman Bıçakçı ile yapmıştı. 44 yaşındaki oyuncu şimdilerde sekiz aylık hamile.

Songül Öden anne olmak için gün sayıyor. Doğumuna günler kalan Öden, karnı burnunda fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

BEBEĞİN CİNSİYETİ KIZ

Songül Öden hamileliğiyle ilgili olarak ise geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı: Bebeğin cinsiyeti kız. Beş aydır taşınmaya çalışıyorum. Taşınmaktan daha kötü olan şey hamileyken taşınmakmış. Bunu çeken bilir.