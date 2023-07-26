Sonuçlar belli oldu. 207 çiftçiye 10 milyon TL hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Bireysel Sulama Sistemleri Destekleme Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında 210 çiftçiye yüzde 50 hibe desteği verilecek. Toplam proje bütçesi 20 milyon TL olup, bunun yarısı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2023 yılı Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde yüzde 50 Hibeli Bireysel Sulama Sistemleri Destekleme Projesi’nde sonuçlar belli oldu. Proje sonuçlarına göre, 210 çiftçi desteklemeye hak kazanırken, 207 çiftçi ile destekleme sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme imzalamaya hak kazanın çiftçiler için düzenlenen imza töreni, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Törene Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Su Yönetimi Genel Müdürü Arife Sever ve il protokolü katıldı.

Törende bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının kalkınma için önemli olduğunu belirterek, devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın ardından hibe almaya hak kazanan çiftçiler ile hibe sözleşmeleri imzalandı.