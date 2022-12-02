2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ülkücülerin ünlü şarkısı Erdoğan’a uyarlandı. Sonunda bu da oldu

Ülkücülerin ünlü şarkısı Erdoğan’a uyarlandı. Sonunda bu da oldu

Ülkücülerin severek dinlediği ve önemli bir tarihe dayanan Çırpınırdı Karadeniz türküsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uyarlandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 12:27
Takip Et

Sonunda bu da oldu. Ülkücülerin Çırpınırdı Karadeniz Erdoğan’a uyarlandı

Ülkücülerin ünlü şarkısı Erdoğan’a uyarlandı. Sonunda bu da oldu
+
Aa
-

Azerbaycan Türkü ünlü besteci ve fikir adamı Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelen Çırpınırdı Karadeniz türküsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyarlandı.

AKP’li hesaplar tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda Milliyetçilerin sevdiği ve sıkça kullandığı türkü Erdoğan’ın görüntülerinden derlenen bir videoya eşlik eden türküde müzik aslına uygun kullanılırken sözlerin yeniden uyarlandığı görüldü.

Şarkının sözleri şöyle:

"Nice yollar aşmadık mı
Gönülde bir olmadık mı
Şahit oldu yedi düvel
Zoru kolay yapmadık mı
Sende biz sevdayı gördük
Senin davanla büyüdük
Ay yıldızı yaren bilip
Senin izinde yürüdük
Ah sözümüz söz olsun ki
Bu söz özümüz olsun ki
Sen varsan umudumuz var
Biz senden vazgeçmeyiz ki."

Klipte Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüntüleri de yer aldı.

“Biz bütün milliyetçiliği ayaklar altına almış iktidarız” diyen Erdoğan’ın AKP’si daha önce de yine Ülkücülerin severek dinlediği Domra’yı Erdoğan’ın seçim şarkısı yapmıştı.

ÇIRPINIRDI KARADENİZ'İN HİKAYESİ

Nuri (Killigil) Paşa'nın Bakü'yü Rus işgalinden kurtarması üzerine, bu fedakarlığa ve kahramanlığa ithafen Azerbaycan Türkü ünlü besteci ve fikir insanı Üzeyir Hacıbeyov tarafından bestelendi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

K
2.12.2022 14:27
Içinde Türk kelimesi dahi geçmeyen bu uyarlama kapıkulu olmuş ulkuculerin cok hosuna gider herhalde.  
 
Kurt
2.12.2022 14:21
Cuk diye oturmuş, çünkü son çırpınışları  
 
Türkmen
2.12.2022 14:18
Bu şarkı Türklere has ve Türklere aittir.akepe vatan sevgisini anlamaz.  
 
TÜM YORUMLAR (22)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
5
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Polisler de aralarında bulunduğu 11 kişiye müebbet istemi 
﻿Polisler de aralarında bulunduğu 11 kişiye müebbet istemi 
﻿Polisler de aralarında bulunduğu 11 kişiye müebbet istemi 
﻿Tekirdağ Kapaklı Belediyesi personel alacak
﻿Tekirdağ Kapaklı Belediyesi personel alacak
﻿Tekirdağ Kapaklı Belediyesi personel alacak
﻿Yeni Transformers'tan ilk fragman
﻿Yeni Transformers'tan ilk fragman
﻿Yeni Transformers'tan ilk fragman
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.