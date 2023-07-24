Sonunda bunu da gördük. Parkta birbirine sarılan çifte saldırı:'Burası Müslüman ülke'

İstanbul Tuzla'da parkta otururken erkek arkadaşına sarılan genç kadın, ''Burası Müslüman ülke, bu şekilde sizi görmek istemiyorum'' diyen bir kadının saldırısına uğradı.

İstanbul Tuzla’daki Doğa Yürüyüş Parkı’nda geçen cuma iddiaya göre erkek arkadaşı H. E.Ö. ile R.S’nin (21), birbirlerine sarılmasından rahatsız olan bir kişi, sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Tekmeli saldırıya uğrayan R.S., darp raporu alarak saldırgan kadından şikâyetçi oldu.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, erkek arkadaşıyla parkta otururken iki kişinin yanlarına geldiğini belirten R.S. şunları söyledi:, “Erkek arkadaşıma sarıldığım sırada siyah giyimli ve başörtülü bir kadın ‘Burası Müslüman bir ülke, bu şekilde görmek istemiyorum’ sizi dedi. Yalnızca sarıldığımı söylediğimde de ‘bunun yeri burası değil’ diyerek üzerime yürüdü. ‘Ben sana gösteririm yerini. Zaten küçük bir kızsın, seni döversem elimden kimse alamaz’ dedi.”

BIÇAKLI TEHDİT İDDİASI

Saldırganın hakaretlerde bulunduğunu belirten R.S., “Masaya çıkıp göğsüme ve koluma tekme attı. Çantasından çıkardığı bıçağı göstererek bizi tehdit etti” ifadelerini kullandı. Saldırgan kadını yanındaki erkek arkadaşının uzaklaştırdığını söyledi. Kardeşinin ağlayarak annesini aradığını ve darp edildiğini söylediğini belirten R.S’nin ablası N.S.(23), “Darp raporu için kardeşimi hastaneye götürdüğümüzde şoktaydı” dedi.

Saldırı sırasında etraftaki insanların tepkisiz kaldığını öğrendiklerini vurgulayan N.S. şöyle konuştu: “Ülkede eğitim sisteminin karma olup olmaması gerektiğini tartışan kesimin zihniyetiyle karşı karşıya kaldık. Benim kız kardeşim şanslıydı ufak hasarla atlattı. Bir sonraki saldıracağı kişi bu kadar şanslı olmayabilir.”