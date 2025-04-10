Sonunda bunu da yapacaklar, insan idrarından bira üretecekler

Avusturyalı biyoteknoloji firması öKlo, insan idrarını arıtarak bira üretiminde kullanılacak saf su elde eden bir proje başlattı. Dünya bira endüstrisinde sürdürülebilir kaynak kullanımını hedefleyen proje, bilim çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

ÖZEL FİLTRELEME SİSTEMİ İLE SAF SU ELDE EDİLİYOR

Viyana Doğal Kaynaklar ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi (BOKU) ile ortak yürütülen çalışmada, idrardan önce besin maddeleri ayrıştırılıyor, ardından arıtılan su bira üretiminde kullanılıyor. Projenin mimarı Nikolaos Bogianzidis, "Elde ettiğimiz su tamamen saf ve bira tadını etkilemiyor" açıklamasını yaptı.

DÖNGÜSEL EKONOMİ MODELİ HEDEFLENİYOR

Wolkersdorf'ta kurulması planlanan 'öKlo-Land' tesisiyle atıkların gübre ve enerjiye dönüştürüleceği bir sistem tasarlandı. Bu sayede sıfır atık prensibiyle çalışan döngüsel bir ekonomi modeli oluşturulması amaçlanıyor.

DÜNYADA BİR İLK OLACAK

2015'te Danimarka'da festival katılımcılarının idrarıyla gübrelenen arpadan "Pisner" birası üretilmişti. Ancak öKlo'nun projesi, doğrudan insan idrarından arıtılan suyla üretilen ilk bira olma özelliği taşıyor.