27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Prof. Özgür Demirtaş uzaydan haber verdi. Sonunda da gerçeği açıkladı

Prof. Özgür Demirtaş uzaydan haber verdi. Sonunda da gerçeği açıkladı

Ekonomist Özgür Demirtaş, James Webb Uzay Teleskobu aracılığıyla görüntülenen milyarlarca yıldız ve gezegenden oluşan buluta göndermede bulunarak "Matematiksel olarak yokuz" dedi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 14:04
Takip Et

Sonunda da gerçeği açıkladı. Prof. Özgür Demirtaş uzaydan haber verdi

Prof. Özgür Demirtaş uzaydan haber verdi. Sonunda da gerçeği açıkladı
+
Aa
-

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu aracılığıyla yaşam için gerekli elementleri içeren Dünya'ya yaklaşık 500 ışık yılı mesafede bir moleküler bulut keşfedildiğini açıkladı.

Söz konusu açıklamaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla göndermede bulunan ekonomist Özgür Demirtaş,

"Bir de bu galaksilerden trilyonlarca var.

Çok küçüğüz demeyeceğim.

Matematiksel olarak YOKUZ” ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Arkadaşlar, Geçenlerde galaksimizdeki yıldızların net bir görüntüsü yayınlandı. MİLYARLARCA yıldız. Etrafında milyarca gezegen… Bir de bu galaksilerden trilyonlarca var. Çok küçüğüz demeyeceğim. Matematiksel olarak YOKUZ."

"YAŞANABİLİR BİR ORTAM İÇİN…"

Uzmanların, James Webb Teleskobu'yla Dünya'dan yaklaşık 500 ışık yılı mesafedeki "Chamaeleon I" adlı bir moleküler bulutun eksi 263 derecede bulunan yoğun ve araştırması zor bir bölgesini incelediği ve incelenen moleküler bulutların bugüne kadar ölçülmüş en derin ve en soğuk buzlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Araştırmada, moleküler buluttaki buzlarda yaşanabilir bir ortam için gereken karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen ve kükürt gibi birkaç temel element tespit edildiği, James Webb Teleskobu ile yapılan gözlemin oldukça kritik bir bulgu olabileceği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
3
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
4
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
5
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
6
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
7
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿İnegöl'de indirim çılgınlığı. İki leğen bir tava için birbirlerini ezdiler
﻿İnegöl'de indirim çılgınlığı. İki leğen bir tava için birbirlerini ezdiler
﻿İnegöl'de indirim çılgınlığı. İki leğen bir tava için birbirlerini ezdiler
﻿BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
﻿BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
﻿BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.