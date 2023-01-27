Prof. Özgür Demirtaş uzaydan haber verdi. Sonunda da gerçeği açıkladı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu aracılığıyla yaşam için gerekli elementleri içeren Dünya'ya yaklaşık 500 ışık yılı mesafede bir moleküler bulut keşfedildiğini açıkladı.

Söz konusu açıklamaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla göndermede bulunan ekonomist Özgür Demirtaş,

"Bir de bu galaksilerden trilyonlarca var.

Çok küçüğüz demeyeceğim.

Matematiksel olarak YOKUZ” ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Arkadaşlar, Geçenlerde galaksimizdeki yıldızların net bir görüntüsü yayınlandı. MİLYARLARCA yıldız. Etrafında milyarca gezegen… Bir de bu galaksilerden trilyonlarca var. Çok küçüğüz demeyeceğim. Matematiksel olarak YOKUZ."

"YAŞANABİLİR BİR ORTAM İÇİN…"

Uzmanların, James Webb Teleskobu'yla Dünya'dan yaklaşık 500 ışık yılı mesafedeki "Chamaeleon I" adlı bir moleküler bulutun eksi 263 derecede bulunan yoğun ve araştırması zor bir bölgesini incelediği ve incelenen moleküler bulutların bugüne kadar ölçülmüş en derin ve en soğuk buzlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Araştırmada, moleküler buluttaki buzlarda yaşanabilir bir ortam için gereken karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen ve kükürt gibi birkaç temel element tespit edildiği, James Webb Teleskobu ile yapılan gözlemin oldukça kritik bir bulgu olabileceği kaydedildi.