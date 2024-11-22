Sony'den oyun dünyasını sarsacak Kadokawa hamlesi

Sony Interactive Entertainment, Japon medya devi Kadokawa Corporation'u satın alma planları üzerinde çalışıyor. Kadokawa, Elden Ring, Dark Souls, Bloodborne ve Sekiro gibi popüler oyunların geliştiricisi FromSoftware'in çoğunluk hissedarı konumunda. Şirket, ayrıca Octopath Traveler ve Mario & Luigi gibi oyunları geliştiren Spike Chunsoft ve Acquire gibi firmaları da bünyesinde barındırıyor.

Kadokawa Corporation'dan yapılan açıklamada, Sony’nin hisse alımıyla ilgili resmi bir talep mektubu aldığı doğrulanırken, henüz nihai bir kararın verilmediği belirtildi. Şirket temsilcisi, “Halka duyurulması gereken yeni bilgiler ortaya çıktığında paylaşılacaktır,” diyerek sürecin devam ettiğine dikkat çekti. Bu açıklama, Reuters’ın geçtiğimiz hafta ortaya attığı iddiaları da destekler nitelikte.

Kadokawa Corporation, 2,7 milyar dolarlık piyasa değerine sahip ve sadece oyun değil, animasyon, manga ve oyuncak gibi birçok alanda faaliyet gösteren büyük bir medya konglomeratı. Şirket, FromSoftware’in %69,66’lık hissesine sahipken, Sony Interactive Entertainment %14,09’luk bir payla yetiniyor. Kadokawa’nın diğer hissedarları arasında Tencent gibi büyük oyuncular da bulunuyor.

Sony’nin bu hamlesi, oyun dünyasındaki etkisini daha da genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle FromSoftware’in geliştirdiği oyunların dünya çapında gördüğü ilgi, bu satın alma girişimini daha cazip hale getiriyor. Analistler, Sony’nin Kadokawa’yı bünyesine katması halinde, PlayStation ekosistemine ciddi bir avantaj sağlayabileceğini belirtiyor.

Kadokawa, 2024 yılında Spike Chunsoft ve Acquire gibi firmalarıyla dikkat çekici projelere imza atmaya devam ediyor. Özellikle Octopath Traveler serisinin başarısı, Kadokawa’nın yaratıcı gücünü ortaya koyuyor. Sony’nin bu alandaki yatırımı, yalnızca oyun değil, medya ve eğlence sektöründe de etkisini artırabilir.

Görüşmelerin sonucunun ne olacağı belirsizliğini korurken, bu satın alma, sektörün geleceğini şekillendirebilecek potansiyele sahip. Sony’nin bu hamlesi, yalnızca PlayStation markasını değil, global oyun pazarındaki rekabeti de yeniden tanımlayabilir.