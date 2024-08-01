Sopa ve yumruklar havada uçuştu. Trafik terörü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sopa ve yumruklar havada uçuştu. Trafik terörü

Avcılar’da trafikte çıkan tartışmada yumruklar ve sopalar konuştu, kavga sürücülerin araçlarına binmesi ile bitti.

Trafik terörü bitmiyor. Bazen gereksiz başlayan tartışmalar kavgaya dönüşebiliyor. Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde, iddiaya göre, trafikte seyir halinde bulunan iki araç hafif bir şekilde çarpıştı.

Araçların hasar görmesi nedeniyle sürücüler arasında tartışma başladı. İki sürücü ve yanlarındaki yolcular, Fatih Sokak kavşağında araçlarını park edip kavga etmeye başladılar.

ŞİŞE VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Yumruk, şişe sopaların kullanıldığı kavgayı çevredekiler ayırmaya çalışsa da başarılı olamadılar. Bir süre sonra, sürücülerden biri yanındakilerle birlikte araçtan inerek olay yerinden ayrıldı.

Kavga anları, çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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