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Sopalı bıçaklı kavga 

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sopalı bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 16:17
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Sopalı bıçaklı kavga 

Sopalı bıçaklı kavga 
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İHA'nın haberine göre, olay Camivasat Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Belediye personeli Tevfik S.(42)’nin aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan Eren B.(20) ile yolda karşılaşınca tartışmaya başladılar.

İş yerine kadar taşan sopalı tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Belediye personeli sırt bölgesinden bıçakla yaralanırken hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli kişi olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. 

Olay güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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