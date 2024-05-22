Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar

Kaynak: DHA
Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar

Giresun'da 50 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir'in (52) ormanda cansız bedeni bulundu.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, Demir'i döverek öldürüp cesedini uçuruma attıklarını ve kamyonetlerini yaktıklarını itiraf etti.

Kent merkezinde yaşayan Durmuş Demir, 2 Nisan'da 61 DF 043 plakalı kamyonetiyle evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri arama çalışmaları başlattı ancak Demir'e ulaşılamadı. 5 Nisan'da Keşap ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi'ndeki bir bahçede Demir'e ait yanmış halde kamyoneti bulundu. Kamyonette Demir'e ait bulguya rastlanmayınca, cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel bir ekip oluşturarak bölgedeki güvenlik kameralarını ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda İ.O., O.A. ve F.O. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularında Demir'in kamyonetiyle buluştuktan sonra Ekin Yaylası'na gittiklerini, burada Demir'i sopayla döverek cesedini uçuruma attıklarını ve ardından kamyoneti ateşe verdiklerini itiraf etti.

Şüphelilerin yer göstermesi sonucunda ekipler, yayladaki ormanda Durmuş Demir'in cansız bedenine ulaştı. Demir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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