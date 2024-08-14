Sopayla öldüresiye dayağa tutuklama kararı çıktı

Sopayla komalık ettiler

Gaziosmanpaşa'da bir kişi ağabeyinin kavga ettiği bir kişiyi sopayla dakikalarca dövdü. Dayak yiyen adam komalık olurken, üç kişi gözaltına alında. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 10 Ağustos Cuma günü saat 05.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Lokman Adıgüzel, sokakta alkol aldığı sırada yanından geçen İbrahim Kılıçkaya (38) ile karşılıklı küfürleşmenin ardından kavga etmeye başladı. Adıgüzel'in işyerinde çalışan Utkuhan Kabasakal, kardeşi Selim Adıgüzel'i arayarak ağabeyinin kavga ettiğini söyledi.

Olay yerine gelen Selim Adıgüzel, ağabeyini darbeden Kılıçkaya'yı sopayla öldüresiye dövdü.O dayak dakikalarca sürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Adıgüzel kardeşlerle iş yeri çalışanı Utkuhan Kabasakal'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Lokman Adıgüzel hakkında tutuklama kararı çıktı. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralanan Kılıçkaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Adıgüzel kardeşlerin Kılıçkaya'yı öldüresiye dövdüğü anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Mahallede esnaflık yapan Abdullah Ejderha "Sabah saat 04.00 gibi yukarıdaki esnaf arkadaş burada kavga etti. Sonra diğerleri gelip dövüyor. Olayın detaylarını bilmiyorum" diye konuştu.