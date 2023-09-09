Sorgum sudan otu melezi hasadı yapıldı

İHA'nın haberine göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi (TAKEP) çerçevesinde yüzde 25 çiftçi kaynaklı, yüzde 75 devlet destekli olarak kent genelinde 8 ton sorgum sudan otu melezi tohumu ekildi.

Ekimi yapılan tohumların ise hasadı yapıldı. Hasadın teknik personeller gözetiminde yapıldığı ve verimin iyi olduğu belirtildi.

Sorgum sudan otu silo yemi olarak hayvancılıkta geniş bir kullanım alanına sahip.