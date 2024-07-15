Sörloth teklifi kabul etti

Norveçli golcü Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giymişti.

Sörloth, 49 maçta 33 gol atarak bordo mavili taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Daha sonra Almanya'nın Leipzig takımına giden Sörloth, oradan da İspanya'nın Real Sociedad takımına, ardından da Villarreal takımına transfer olmuştu.

Sörloth'un adı her transfer döneminde başta Trabzonspor olmak üzere 3 büyüklerle de gündeme gelmişti.

Norveçli oyuncu geçen sezon 41 maçta 25 gol atınca dikkatleri üzerine çekti.

İtalya'nın La Gazzetta Dello Sport gazetesi, Roma'nın Sörloth'u transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı.

Habere göre Sörloth, kendisiyle yapılan görüşmede Roma'ya olumlu cevap verdi.

Haberde İspanyol ekibinin 38 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olan 28 yaşındaki golcü için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı, kulüpler arasındaki görüşmenin sürdüğü belirtildi.