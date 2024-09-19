Soru soran kadın muhabire Bahçeli’den utanç verici cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde Türkiye'yi sarsan Narin Güran Cinayeti ve Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla Bebek olayına ilişkin, "Sıla bebek ve Narin'e kıyanlar bedelini ödemelidir. Narin ve Sıla yavrularımız herkesin yüreğine acı indirmiştir. Cinayetin ve diğer barbarlığın detaylarını anlatacak değilim. Türk adaleti canilerin yakasından tutacak. Özellikle Narin yavrumuz 29 gündür bilinçli bir şekilde istismar konusu yapılmıştır. Jandarmamız, savcımız, devletimiz göreninin başındadır. Narin yavrumuz Norveç'te olsaydı ne olurdu diyerek Türkiye'yi kötülemeye çalışanların niyetleri bellidir" açıklamasında bulundu.

KADIN MUHABİRDEN İDAM SORUSU

Konuşması sonrası soruları yanıtlayan Bahçeli, Lider Haber’den muhabir Pelin Zengin'in “Narin ile Sıla’ya yapılan caniliğe sert tepki gösterdiniz. Geçmişte de bu tür suçlara idam getirilmesine dair çağrılarınız olmuştu. Yeni dönemde yapılacak anayasa çalışmalarında bu konuyu gündeme getirme gibi bir düşünceniz var mı?” sorusuna verdiği yanıtla tepki çekti.

"SAPIK VE YALAN SORULAR SORMAYIN"

Bahçeli, “Anayasa’nın oluşması noktasındaki konuları dikkatlice takip etmediğiniz anlaşılıyor. Eğer bizim önerilerimiz arasında olup diğer siyasi düşünce ve kuruluşlar benimsediği takdirde niye olmasın. Olacaksa hangi mutabakatla anayasaya kavuşalım onu düşünmeliyiz. Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin. Türk Milleti'nin artık bundan gocunacak tarafı kalmadığı gibi utanacak tarafları başlamıştır” şeklinde yanıt verdi.