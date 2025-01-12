Sorular sızdırıldı sınav iptal edildi! Milli Eğitim'den açıklama

İstanbul'daki liselerde birinci dönem ikinci ortak yazılı sınavları, 6,7 ve 10.uncu sınıf öğrencileri için 6-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bazı öğretmenler, 10'uncu sınıflara yapılan sınav kağıtlarını okuyunca, başarı ortalamasının anormal şekilde arttığını görmüş ve soruların sızdırıldığını öne sürmüştü.

6 OKULDA SINAVLAR YENİDEN YAPILACAK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, şehir genelinde düzenlenen ortak sınavlar kapsamında 6 okulda sınav saatinden bir saat önce, soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitlerin yapıldığını ifade ederek, okullardaki sınavların yeniden yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, gerçekleştirilen açıklamada, "İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada, konuyla ilgili sorumluluğu bulunan kişiler hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, sürecin hassasiyetle takip edildiği belirtildi.