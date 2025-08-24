Soruşturma gölgesinde cezaevinde düğün! Beykoz’un eski başkan yardımcıları evlendi

Beykoz Belediyesi’nin eski Başkan Yardımcıları Fidan Gül ile Bilgehan Murat Miniç, cezaevinde resmi nikah kıyarak evlendi.

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski başkan yardımcıları Fidan Gül ve Bilgehan Murat Miniç, cezaevinde evlendi. İkili, aynı gün Beylikdüzü’ndeki evde gözaltına alınmıştı.

Nisan ayında gerçekleşen operasyonla birlikte Fidan Gül, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı gün evde bulunan Bilgehan Murat Miniç de gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Gül’ün evinde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi. Kapıyı açan Miniç’in evde bulunması dikkat çekerken, yapılan aramada 1 milyon liraya el konuldu. Gül, ifadesinde bu paranın 59 bin lira, 20 bin 678 dolar ve 170 eurodan oluşan kısmının Miniç’e ait olduğunu belirtti.

Gül, gözaltına alınacağını önceden bildiğini ve bu nedenle Miniç’in yanına geldiğini ifade etti. Ancak bu bilginin kaynağını açıklamak istemediğini söyledi. Evde bulunan parayla ilgili sorulara ise özel hayatına dair olduğu gerekçesiyle yanıt vermedi.

Tüm bu gelişmelerin ardından ikili, cezaevinde resmi nikâh işlemlerini tamamlayarak evlendi. Bu sürpriz evlilik, hem siyasi kulislerde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma ise halen devam ediyor. Kaynak: Dost Beykoz