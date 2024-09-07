Soruşturma izni vermeyen kaymakamlığa itiraz. 44 kişiye mezar olmuştu

Saitbey Sitesi, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kentsel dönüşümle yapılmasına rağmen, 6 Şubat 2023 depreminde yıkıldı ve 44 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası yapılan bilirkişi raporlarında, yapının projeden sapmalar ve ruhsatsız eklemeler nedeniyle zayıf olduğu belirtildi. Bu raporlar ışığında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Dulkadiroğlu Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla soruşturma izni talep etti.

Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, 4 Haziran 2024 tarihinde 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmemesi yönünde bir karar aldı. Bu karara karşı, Saitbey Sitesi'nde yakınlarını kaybeden aileler, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz dilekçesi sundu.

Saitbey Sitesi'nde ailesini kaybeden Tuba Erdemoğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, verilen kararın hukuka aykırı olduğunu ve bir an önce geri çekilmesini talep ettiklerini belirtti. Erdemoğlu, "Kaçak yapı ve denetimsizlik göz ardı edildi, ceza kesilmedi. Kamu görevlilerine soruşturma izni verilmemesi hukuka aykırıdır" dedi.

SORUŞTURMA VE YARGI SÜRECİ

Erdemoğlu, Saitbey Sitesi davasında müteahhit Hasan Çam'ın tutuklu olduğunu ve binanın statik yapısına zarar verdiğini belirtti. Erdemoğlu, Hasan Çam'ın "olası kastla" yargılanmasını istediklerini ifade etti. Ayrıca, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'nın kararının geri çekilmesini ve kamu görevlilerinin yargılanmasını talep ettiklerini vurguladı.

Erdemoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek, depremlerde yıkılan binaların ve kamu görevlilerinin sorumluluklarının "taksirle" değil, "olası kastla" değerlendirilmesini ve kamu görevlilerinin davaya dahil edilmesini istedi. Ayrıca, tutuksuz sanıkların tutuklanmasını ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.