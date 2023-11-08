Soruşturmalar başladıktan sonra sosyal medya fenomenlerinin dönüşümü
Son zamanlarda gündemden düşmeyen 'birden varlığına varlık ekleyen ve tabir-i caizse köşeyi dönen sosyal medya fenomenleri, soruşturmaların başlamasıyla alışkanlıklarını değiştirdi, farklı içerikler çekmeye başladı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı da bu durumu tiye aldı
Son zamanlarda gündemden düşmeyen 'birden varlığına varlık ekleyen ve tabir-i caizse köşeyi dönen sosyal medya fenomenleri, soruşturmaların başlamasıyla alışkanlıklarını değiştirdi, farklı içerikler çekmeye başladı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı da bu durumu tiye aldı