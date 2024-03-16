Sosis öldürüyor mu? Uzmanı uyarılarını sıraladı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Uğur Coşkun, kolorektal kanser konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Coşkun, Amerika’da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, aşırı miktarda kırmızı et ve işlenmiş gıda tüketiminin bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Mart ayı boyunca kolorektal kanser bilincini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

Batı diyeti tarzının, bağırsak kanseri riskini artırabilecek temel faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Coşkun, özellikle kırmızı et, sosis ve salam gibi işlenmiş gıdaların tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention dergisinde yayımlanan bir çalışmada, bu tür gıdaların herkesde kansere neden olmamasının altında yatan genetik faktörlerin incelendiğini ekledi.

Araştırmada, 29 bin 482 bağırsak kanseri vakası ve 39 bin 635 kontrol grubu incelenmiş, aşırı işlenmiş gıda tüketimi ile bağırsak kanseri riski arasında güçlü bir bağlantı bulundu.

Ayrıca, HAS2 ve SMAD7 genleri üzerinde yapılan detaylı analizler, bu genlerin riskte önemli rol oynadığını ortaya koydu.

Bu genlere sahip bireylerde, kanser riskinin sırasıyla yüzde 38 ve yüzde 18 daha fazla olduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Coşkun, bu bulguların gelecekte kırmızı et ve işlenmiş gıdaların kimler için risk oluşturduğunu, kimlerin bu gıdaları güvenle tüketebileceğini belirlemede yardımcı olabileceğini belirtti.