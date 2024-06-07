Sosisteki büyük tehlike ağzınıza bile sürmeyin. Zincir marketlerde satılıyor

Düzenleme: Kaynak: Artı 49
Sosisteki büyük tehlike ağzınıza bile sürmeyin. Zincir marketlerde satılıyor

Zincir marketlerde satılan sosislerde salmonella hastalığı tespit edildi. Bu ürüne tüketen kişilerde ishal, ateş, karın ağrısı ve kusma gibi hastalığı maruz kalıyor. Ürünü alanların iade etmesi istendi.

Alınan tüm önlemlere rağmen salmonella hastalığının önüne geçilemiyor. Salmonella bakterisi çiğ veya az pişmiş et, yumurta, yıkanmamış meyve ve sebze ile pastörize edilmemiş süt ürünlerinde barındığı açıklandı.

Vücutta genellikle bağırsaklarda barınan bu hastalık son olarak “Meininger Wurstspezialitäten aus Thüringen GmbH” şirketinin ürettiği “Thüringer Knacker” adlı sosis ürününde görüldü.

Almanya'da zincir market Penny'de de satılan bu ürünün tüketilmemesi istendi. 982203 parti numaralı ve son tüketim tarihi 07/07/2024 ve 15/07/2024 olan “Thüringer Knacker” adlı sosis ürününden alanların tüketmeden iade etmeleri istendi. Markedte ya da fabrikaya ürünü götürünlere paralarının tamamının geri iade edileceği belirtildi.

Yetkililer fatura ibraz edilmese bile iade işleminin gerçekleştirileceğini açıkladı. Salmonellaya maruz kalan kişilerde ishal, ateş, karın ağrısı ve kusma gibi belirtiler baş gösteriyor.

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