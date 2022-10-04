Asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya konuya açıklık getirdi

Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam oranı yılsonu yaklaşırken merak konusu. Milyonlarca çalışan hükümetten gelecek açıklamayı dört gözle beklerken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya’dan konuyla ilgili açıklama geldi.

CNNTürk'e konuşan Kaya, “Yılın geri kalanında gelecek olan enflasyon rakamları memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zammı etkileyecek. Enflasyon farkı yıl sonuna doğru yüzde 19-20 seviyelerine doğru ulaşmış olacak. Buna yüzde 20 refah payını da koyduğumuzda yüzde 40 seviyelerinde bir artış meydana getireceğini tahmin edebiliyoruz. Asgari ücretlinin maaşına da ilave getirecek. 5 bin 500 liraya yüzde 40 ilave ettiğimizde bu rakamın 7 bin 700 seviyelerine yükseleceğini öngörmek mümkün” dedi.