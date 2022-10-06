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Enflasyonla mücadelede çareyi böyle buldular: Zam yapmak yasaklandı

Belarus'ta Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko "fahiş" fiyatlarla mücadele etmek amacıyla ürünlere zam yapılmasını yasakladı. Ülkede yıl sonunda enflasyon oranının yüzde 19'a ulaşacağının tahmin edildiği açıklandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 16:24
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Belarus'ta enflasyonla mücadele etmek amacıyla zam yapmak yasaklandı

Enflasyonla mücadelede çareyi böyle buldular: Zam yapmak yasaklandı
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Belarus’un Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, yüksek enflasyonla mücadele için tüketici fiyatlarının artırılmasını yasakladı.

Belta haber ajansında yer alan habere göre Lukashenko konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Bugünden itibaren fiyat artırmak yasak. Yasaklandı. Bu (yasak) bugünden itibaren, yarın değil, bugün başlıyor. Böylece bugün bile fiyatlar artırılamayacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre aldığı bu kararın nedenini de açıklayan Lukashenko, “Çünkü başbakanımızın da bahsettiği gibi çılgınca bir artıştan sonra fiyatlar bir o kadar daha arttı. Ve bugünlerde fiyatlar uçuk. Tavana vurdular” ifadelerini kullandı.

‘Bundan böyle hiçbir yerde fiyatlara zam yapılmaması gerektiğini’ de sözlerine ekleyen Lukashenko, ayrıca Başbakan Yardımcısı Nikolay Snopkov’a fiyatları düşürmenin imkanlarını araştırmasını önerdi.

Belarus'ta yıl sonunda enflasyonun yüzde 19'a ulaşacağı tahmin edildi.

Ayrıca Belarus’ta Ağustos ayının enflasyon oranının yüzde 18,1'den yüzde 17,9'a gerilediğinin de altı çizildi.

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vatandaş
6.10.2022 16:45
elektrik,doğalgaz,petrol e zam gelme ihtimalinde bile anında zam yapılıyor.varil petrol 92󈼵 dolar yerinde sayarken ya yükselirse diye her gün zam yapmaya başladılar.ilk önce bi zam gelseydi  
 
Emekli Vatandaş
6.10.2022 16:35
Aynısından bizde istiyoruz. Başta petrol ve doğalgaz ürünlerine, ve diğer herşeye. Zam bütün kötülüklerin Anası.  
 
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