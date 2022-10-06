Enflasyonla mücadelede çareyi böyle buldular: Zam yapmak yasaklandı

Belarus’un Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, yüksek enflasyonla mücadele için tüketici fiyatlarının artırılmasını yasakladı.

Belta haber ajansında yer alan habere göre Lukashenko konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Bugünden itibaren fiyat artırmak yasak. Yasaklandı. Bu (yasak) bugünden itibaren, yarın değil, bugün başlıyor. Böylece bugün bile fiyatlar artırılamayacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre aldığı bu kararın nedenini de açıklayan Lukashenko, “Çünkü başbakanımızın da bahsettiği gibi çılgınca bir artıştan sonra fiyatlar bir o kadar daha arttı. Ve bugünlerde fiyatlar uçuk. Tavana vurdular” ifadelerini kullandı.

‘Bundan böyle hiçbir yerde fiyatlara zam yapılmaması gerektiğini’ de sözlerine ekleyen Lukashenko, ayrıca Başbakan Yardımcısı Nikolay Snopkov’a fiyatları düşürmenin imkanlarını araştırmasını önerdi.

Belarus'ta yıl sonunda enflasyonun yüzde 19'a ulaşacağı tahmin edildi.

Ayrıca Belarus’ta Ağustos ayının enflasyon oranının yüzde 18,1'den yüzde 17,9'a gerilediğinin de altı çizildi.