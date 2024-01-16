Sosyal medya dolandırıcısı tutuklandı

Kaynak: İHA
Sosyal medya dolandırıcısı tutuklandı
Mersin'de sosyal medyadan sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandıran şahısla ilgili inceleme başlattı.

Çalışmalar neticesinde, şüphelinin yayınladığı ilanlar vasıtasıyla vatandaşları ucuz klima satışı vaadinde bulunarak ağına düşürdüğü ve haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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