Sosyal medya etkileşimi için yangın çıkardılar

Cide ilçesinin sahil bölgesinde bulunan Rahime Kaptan Parkı’nda dolaşan vatandaşlar, bir kamelyanın yandığını fark etti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken polis ekipleri de olay yerinde incelemeler yaptı.

Yangının kundaklama sonucunda çıktığını tespit eden polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarından yangını çıkaran şahısların kimliklerini belirledi. Yapılan araştırma sonucunda, yangını çıkaran 4 gencin, yanan kamelyanın önünde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tespit edildi.

Polis ekipleri, H.K., S.S., Ö.S. ve E.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Ayrıca, liman içinde yer alan umumi tuvalete de hasar verildiği belirlendi.