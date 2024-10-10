Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a mahkeme şoku! Davada karar çıktı

Kaynak: İHA
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a mahkeme şoku! Davada karar çıktı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Erzurum’da bir öğretmen grubunun paylaştığı fotoğrafa andavallar şeklinde hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılandı. Mahkeme Ronay’ın 46 gün karşılığında adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Erzurum’un Karayazı ilçesi girişinde bulunan Türkçe ve Kürtçe ‘Hoş geldiniz’ yazan tabela altında 2022 yılı Nisan ayında çekindikleri fotoğrafı paylaşan 4 öğretmen, büyük tepkiye maruz kalmıştı.

ÖĞRETMENLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fotoğraftaki el hareketi nedeniyle öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma başlatılmasıyla 2022 yılı Mayıs ayında açığa alınan öğretmenler, aklanarak görevlerine tekrar geri döndü.

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SOSYAL MEDYA FENOMENİNE DAVA AÇILDI

Öğretmenlerin fotoğrafı hakkında hakaret içerikli yorum yapan sosyal medya fenomeni hakkında, Karayazı Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Ronay, öğretmenlere yönelik ‘andavallar’ şeklinde hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılandı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, mahkemede kendisini ‘Sosyal medya fenomenleri arasında kullanılan ve hakaret veya küfür niteliği taşıdığını bilmediği bir kelimeyi eleştirmek amacıyla kullandığını’ söyleyerek savunduğu öğrenildi.

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PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Karayazı Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın 4 Ekim 2024’te görülen karar duruşmasında, Ece Ronay’ın birden fazla kişiye hakaret suçundan 46 gün karşılığında adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

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