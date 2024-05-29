Sosyal medya hesabından silah paylaşana adli işlem

Kaynak: İHA
Sosyal medya hesabından silah paylaşana adli işlem

Kırıkkale'de, sosyal medya hesaplarından silahlarla çektikleri fotoğrafları paylaşan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, D.Y. isimli şahsın sosyal medya hesabında elindeki silahla çekilmiş fotoğraflar paylaştığı tespit edildi. Ekipler, D.Y.'nin adresinde yaptıkları aramada 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 185 adet fişek ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Benzer şekilde, sosyal medya hesabından tüfekle paylaşım yapan E.İ. isimli şahıs da polis ekiplerini harekete geçirdi. E.İ.'nin adresinde yapılan aramada 1 adet tüfek ele geçirildi. Bu şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

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