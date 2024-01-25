Sosyal medya için video çekerken kendisini yaktı

Rize'de sosyal medyada hesaplarından yayınladığı komik videoları ile bilinen Osman Nuri Özer, çalıştığı oto kuaförü iş yerinde yeni içerik üretmek için alev videosu çekip paylaşmak istedi. Özer, pantolonuna kolonya döküp çakmağı çakınca bir anda alevler içinde kaldı.

Alevler kıyafetlerini ve sırtı sarınca Özer'in yardımına mesai arkadaşları yetişti. İş yeri çalışanları yerden aldığı oto paspasıyla müdahale ederek alevleri söndürüler. Özer'in vücudunda küçük çapta yanıklar oluştuğu aktarılırken, o anlar cep telefonu ile iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

BİR ANDA HER ŞEY KONTROLÜMÜZ DIŞINA ÇIKTI

Osman Nuri Özer, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Ben sosyal medyada komedi içerikleri üretiyorum. Komedi videosu çekmek istedim. Hafif bir ateş yakıp, komedi videosu çekecektim. Olaylar bir anda kontrolümüz dışına çıktı ve tedbir ya da önlem de almamıştık. Bir anda ciddi ciddi yanmaya başladım. Yandığımı acı hissedince anladım. Ondan sonra arkadaşları müdahale ederek beni söndürdü. Kesinlikle bir daha asla böyle bir şeye kalkışmam, kimse kalkışmasın. Bu kadar alevleneceğini tahmin etmemiştim" ifadelerini kullandı.