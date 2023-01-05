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Nusret'in inanılmaz yükselişinin videosu gündem oldu

Türkiye'nin ardından adını dünyaya duyurmayı başaran steak restoran zincirlerinden Nusr-et'in kurucusu Nusret Gökçe’nin başarı öyküsünü özetleyen video gündem oldu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 18:29
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Sosyal medya Nusret'in zengin olma klibini konuşuyor

Nusret'in inanılmaz yükselişinin videosu gündem oldu
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Katar Dünya Kupası Finali'nde Arjantin'in Fransa'yı yenmesinin ardından kutlamalarda sahaya giren ve Messi ile görüntüleri gündem olan Nusret Gökçe, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 

Tuz dökme hareketiyle bir anda fenomen haline gelen Nusret'i Instagram’da paylaştığı video sayesinde Amerika'da bir talk show programına konuk oldu ve bir anda tüm dünya tanıdı. 

Maden işçisi bir babanın 5 çocuğundan biri olan Nusret son dönemlerde önlenemez bir yükseliş yaşıyor. Instagram’da bu inanılmaz yükselişi konu alan “Gerçekten böyle değişim mi olur” başlıklı bir video ise büyük ilgi görüyor.  
 

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