Sosyal medya paylaşımı için drift yapan sürücü polise yakalandı

DHA’nın haberine göre, Tahtakale Mahallesi’nde Güngördü Sokak’ta bulunan kapalı semt pazarının otoparkında dirft yapan sürücü, polise yakalandı. Alanda bir otomobilin drift yaptığı ihbarını alan Tahtakale Abdulkadir Sırma Polis Merkezi ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Otomobili park halinde bulan ekipler, yerdeki lastik izleri üzerine sürücü Ali Kaya'dan bilgi istedi. Ali Kaya ise video paylaşım sitesi için kayıt yapmak üzere drift yaptığını kabul etti. Bölgedeki güvenlik kameralarını da izleyen ekipler, Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesi uyarınca sürücüye drift yapmaktan 20 bin 342 TL idari para cezası uyguladı.