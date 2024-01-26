Sosyal medya şifrelerinizi hemen değiştirin. Uzmanlar şok gelişmeyi açıkladı

Çahmutoğu, sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamalarındaki parolaların değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Çahmutoğlu, sızdırılan verilerde Linkedin, X (Twitter) ve Telegram gibi uygulamaların verilerinin olduğunu söyledi.

LinkedIn, X ve Adobe başta olmak üzere diğer binlerce kuruluştan 26 milyar kişisel verinin sızdırıldığı öğrenildi.

Güvenlik araştırmacıları, konuyla ilgili 26 milyar kişisel verinin sızdırılması olayını son dönemdeki en büyük veri sızıntısı olarak değerlendiriyor.

Siber güvenlik yazılımı şirketi McAfee'ye göre, bu rakam bugüne kadarki en yüksek veri sızıntısı olarak vurgulanırken, şu ana kadar hiçbir grup, ihlal edilen bu devasa bilgi derlemesinin sorumluluğunu üstlenecek bir adım atmadığını bildirdi.

"12 terabaytı aşan büyüklükte"

Ersin Çahmutoğlu, sızıntının nasıl yapıldığının henüz net olarak bilinmediğini söyleyerek, olayın tek aşamalı bir olay olmadığını, sızıntıların birkaç defa yaşandığını ve daha sonra hepsinin birden derlenmiş halde olduğunu belirtti.

Çahmutoğlu, sızıntıyı tespit eden uzmanlara göre, bu eylemi yapanlar veri komisyoncusu olabileceğini söyleyerek, incelemeler sonunda 26 milyardan fazla veri olduğu ve bunların toplamda 12 terabaytı aşan büyüklükte olduğu tespit edildiğini vurguladı.

Çahmutoğlu, siber suçlular bu veriler üzerinden hesapları ele geçirebilir ve dolandırıcılık ve diğer siber suçlardan kullanıcılar mağdur olabilir dedi.