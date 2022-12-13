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Messi'nin tepki seçen sevincini dövme yaptırdı ortalık karıştı

Dünya hala Arjantin Hollanda maçında Messi'nin tartışılan sevinç hareketini konuşurken bir Arjantin taraftarının o anı dövme olarak yaptırması gündem oldu

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 12:23
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Sosyal medya tepki çeken Messi dövmesini konuşuyor

Messi'nin tepki seçen sevincini dövme yaptırdı ortalık karıştı
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Arjantinli bir taraftar Messi'nin Hollanda maçında Hollanda yedek kulübesiyle alay ettiği görüntüyü koluna dövme olarak kazıttı, sosyal medyada viral oldu.

NE OLMUŞTU?

Messi bir dünya yıldızı. Arjantin takımı da futbol devi.

Ama Hollanda maçından sonraki hareketleri hiç yakışmadı, tarihi bir ayıp olarak dünya futbol tarihindeki yerini aldı.

Arjantin Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Hollanda'yı seri penaltı atışları sonucu 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Ama penaltılar sonrası Arjantinli oyuncuların Hollandalı futbolculara yaptığı hareket büyük tepki çekti.

Hollandalı futbolcular penaltılarla kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorlardı. O sırada Arjantinliler yanlarından geçti. Ama geçerken acı yaşayan Hollandalılara öyle hareketler yaptılar ki; işte bu hiç yakışmadı.

O kare sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar Arjantinli futbolcuların hareketini "Utanç verici" olarak yorumladı.

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