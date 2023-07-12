Sosyal medya yıkıldı. İrem Helvacıoğlu bikiniyle ağaç tepesinde poz verdi

Son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından ağaç üstünde verdiği bikinili pozlarını paylaştı. Oyuncunun beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına Hadise de yorum yaptı.