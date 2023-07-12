Sosyal medya yıkıldı. İrem Helvacıoğlu bikiniyle ağaç tepesinde poz verdi

Son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından ağaç üstünde verdiği bikinili pozlarını paylaştı. Oyuncunun beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına Hadise de yorum yaptı.

Sosyal medya yıkıldı. İrem Helvacıoğlu bikiniyle ağaç tepesinde poz verdi

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde Alp Navruz ile başrol oynayan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı.

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Oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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HADİSE'DEN YORUM GELDİ

Doğal güzelliği ve düzgün fiziğiyle sık sık adından söz ettiren oyuncu, şimdilerde Kaş'ta tatil yapıyor.

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Bikinisiyle ağaç üzerinde peş peşe pozlar veren Helvacıoğlu, 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Nerede kalmıştık" notunu yazdı.

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Güzel oyuncunun paylaşımına dakikalar içinde yorum ve beğeni yağmaya başladı. Şarkıcı Hadise ise paylaşıma "Sinek kuşum" yorumunu yaptı.

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