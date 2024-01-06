Sosyal medyada akıllara durgunluk veren yeni akım. Yaşadıklarına kendi de inanamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada akıllara durgunluk veren yeni akım. Yaşadıklarına kendi de inanamadı
Sosyal medyada yeni çıkan bir makyaj akımı akıllara durgunluk verdi. Akıma uyarak yapanlar yaşadıklarına inanamazken uzmanlar uyarılar yaptı.

Sosyal medyada her gün yeni bir akım başlıyor. Özellikle farklı cilt bakım tarifleri ve önerileri var. Kimisi kınayla ruj yapıyor, kimisi alt kirpiklerini kesiyor. Ve sosyal medyada yeni trend olan akım kaynamış fondöteni yüze sürmek. Söz konusu akımı uygulayanlar yaşadıklarına kendi de inanamadı.

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Uzmanlar bu akımların yanlış olduğu ve cilde zarar vereceği konusunda uyarıyor. Uzmanlar ciltle ilgili bir sıkıntı olduğunda hekimlere başvurulmasının önemini vurguluyor.

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Makyaj artisti Şerife Ayas, "Yeni çıkan Influencerlar farklı şeyleri farklı tekniklerle uygulayıp zaten trend olmak için yapıyorlar. Zaten bu ürün öyle kullanılmaya uygun üretilseydi o şekilde kullanırdık. Yani bu tamamen yanlış" dedi.

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'BU KESİNLİKLE YANLIŞ BİR AKIM'

ATV' de yer alan habere göre, Dermatoliji Uzmanı Prof. Dr. Şule Güngör, akımla ilgili şunları ifade etti:

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"Bu kesinlikle yanlış bir akım. Bir kere sıcak uygulamayı ne kadar sıcak olduğunu bilmeden yüzümüze sürmek yanlış, bir de bu tarz kimyasal maddeler ısıtılınca alerjik oranı irritasyon oranı daha da artar. Kimyası değiştiği için zarar verir. Yediğimiz her şeyi cildimize süremeyiz, çünkü midemizin ve bağırsağımızın kimyası farklıdır. Cildimizin PH'sı, kimyası farklıdır."

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