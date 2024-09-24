Sosyal medyada aşk tuzağı: ’Amerikan ordusunda askerim’ diyen sahte çavuşa inandı 24 bin lira kaptırdı

Altınözü ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Hilal Hüner, sosyal medya üzerinden 'Maria Miles' ismiyle kendini Amerikan ordusunda görevli çavuş olarak tanıtan bir kadın hesabı tarafından 24 bin 321 TL dolandırıldı.

AŞIK OLDUĞU YALANINA İNANDI

Hüner, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği bu hesapla İngilizce başlayarak Türkçe devam eden mesajlaşmalarında, kadının kendisine aşık olduğu yalanına inanarak sohbet etmeye devam etti. Bir süre sonra, hesabın sahibi, Amerikan ordusunda çavuş olduğunu ve Yemen'de görev yaptığını, yurt dışına 2 külçe altın ve 700 bin dolar para kaçırmak için maddi yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

HERKESİ DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI

Bunun üzerine Hüner, hesap tarafından verilen numaraya 24 bin 321 TL kargo ücreti gönderdi. Parayı yatırdıktan sonra dolandırıldığını anlayan Hüner, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu. Hüner, başkalarını da bu tür dolandırıcılara karşı uyardı.

“700 BİN DOLAR VE 2 KÜLÇE ALTINLA TÜRKİYE'YE GELİP BURADA YATIRIM YAPACAĞINI SÖYLEDİ”

Hilal Hüner, sahte hesapla mesajlaşmaya başlama sürecini şöyle anlattı: "Maria Miles adında biri bana Instagram'dan mesaj attı. Yemen'de olduğunu ve askeri barış gücü ekibinde görev yaptığını söyledi. Orada büyük bir ganimet ele geçirdiğini ve bu ganimetleri kargo aracıyla ülke dışına çıkarmak istediğini belirtti. 700 bin dolar ve 2 külçe altınla Türkiye'ye gelip burada yatırım yapacağını ve beni ortak yapacağını söyledi. Fotoğraflarımı görüp çok hoşlanmış. Bu tür işlere inanmam ama bağlandım ve mağdur oldum."

“24 BİN 321 TL ÖDEME YAPTIM”

Hüner, Mehmet K. isimli bir erkek şahıs hesabına 24 bin 321 TL para yatırdıktan sonra dolandırıldığını anladı. "Aşk yok. Bir türlü aşık olamadım. Bana sürekli mesaj atarak kargo ücretini ödememi istedi. Ben de 24 bin 321 TL ödeme yaptım. Sonra dolandırıldığımı hissettim. Başkaları dolandırılmasın, canı yanmasın ve mağdur olmasın. Bunlar çete veya şebeke, en kısa zamanda yakalanmalarını istiyorum. 24 bin 321 TL param gitti. Şirket hesabına yatırmam gerekirken şahsi hesaba yatırmışım. Maria Miles'e ulaşamıyorum, hesabını kapatmışlar ve sahte hesap kurmuşlar" dedi.