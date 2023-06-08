Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı. Gerçeği sonradan fark etti

Bilecik’te Avdan köyünde yaşayan Erdoğan Kara (54), sosyal medyada gezinirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER) logosu kullanılarak oluşturulmuş bir ilana rastladı.

AA’nın haberine göre, "Meclis kararı ile vatandaşlarımızdan tahsil edilen son 3 senelik 'kart aidat' ve işlem ücretlerinizin iadesi başlamıştır. İade tutarınızı, iade ekranından öğrenip kartınıza aktarabilirsiniz." yazan ilana inanan Kara, linke tıklayınca istenen bilgileri girdi.



HESAPLARINDAN 164 BİN LİRA ÇEKİLDİ

Bir süre sonra kendisini arayan ve banka yetkilisi olduğunu söyleyen kişinin yönlendirmesiyle hesap bilgilerini veren Kara, iki bankadaki hesaplarında toplam 164 bin lira çekildiğini fark edince şikayetçi oldu.

Erdoğan Kara, CİMER logosunu görünce güvenli olduğunu düşünerek linkteki formu doldurduğunu anlattı.

"BUNLAR DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİYMİŞ"

Bundan 20 dakika sonra arayan kişinin, kendisini banka görevlisi olarak tanıttığını belirten Kara, "Bunlar dolandırıcılık şebekesiymiş. Bankadan kartlarım var fakat şifrelerini dahi bilmiyorum. Şahıslar buraya girerek kredi kartı hesaplarımı nasıl yaptılarsa bir yere 77 bin lira banka kartımdan aktarıyorlar. Daha sonra banka kredi kartımdan aktarmaya çalışıyor, aktaramıyor. Bir firmadan 36 bin lira alışveriş yapıyor. Nakit avansımı çekip, devletin hibe desteği yatırdığı bir hesabım var oraya atıyor. 20 bin lira da oradan kendi hesabına aktarıyor." dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, bankalara 164 bin lira borcunu traktörünü ve hayvanlarını satarak ödeyeceğini kaydeden Kara, bu tür olaylara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.