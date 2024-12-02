Sosyal medyada hastalık aramanın tehlikeleri neler? Uzmanlar ne diyor! Bilim bakın ne söylüyor!

Günümüzde internet ve sosyal medya, bilgiye hızlı erişim sağlasa da, sağlık konularında yanlış bilgiye maruz kalma riskini de beraberinde getirdi.

Sosyal medyada hastalık aramak, bireylerin yanlış teşhisler koymasına ve gereksiz endişelere kapılmasına neden olabiliyor. Peki, bu durumun arkasındaki bilimsel gerçekler nelerdir ve uzmanlar bu konuda ne diyor? İşte tüm detaylar...

SOSYAL MEDYADA HASTALIK ARAMANIN TEHLİKELERİ

-Yanlış Bilgi ve Teşhis: Sosyal medyada yayılan sağlık bilgileri her zaman doğru ve güvenilir olmayabilir. Yanlış bilgiye dayalı teşhisler, gereksiz tedavi yöntemlerine başvurulmasına ve sağlık sorunlarının daha da kötüleşmesine yol açabilir.

-Kaygı Bozukluğu ve Psikolojik Etkiler: Sosyal medyada hastalık belirtilerini araştırmak, bireylerin kendilerinde bu belirtileri varmış gibi hissetmelerine neden olabilir. Bu durum, kaygı bozukluğunu artırarak psikolojik sağlığı olumsuz etkileyebilir.

-Doktor-Hasta İlişkisinin Zedelenmesi: Sosyal medyada edinilen yanlış bilgiler, hastaların doktor önerilerini reddetmesine ve kendi kendine tedavi yöntemleri denemesine yol açabilir. Bu da tedavi sürecini zorlaştırır ve sağlık sorunlarının çözümünü geciktirir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Yılık, sosyal medyanın sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, doğru bilgiye ulaşmanın artık zorlaştığını ve yanlış bilginin sağlık açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Yılık, "Bazı hastalar, sosyal medyadan öğrendikleri yanlış bilgilerle polikliniklere geliyor. Kendi teşhislerini koymuş ve tedavi yöntemlerini seçmiş oluyorlar. Hatta doktor önerilerini reddederek tedavi şanslarını kaybediyorlar" dedi.

Psikolog Dr. Elif Kaya ise, sosyal medyada hastalık aramanın psikolojik etkilerine vurgu yaptı:

"İnsanlar, sosyal medyada okudukları hastalık belirtilerini kendilerinde varmış gibi hissediyor. Bu durum, psikolojiyi olumsuz etkileyerek kaygı bozukluğuna yol açıyor"

Yapılan araştırmalar, sosyal medyada hastalık aramanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini açıkça ortaya koydu.

Örneğin, 2024 yılında yapılan bir çalışmada, sosyal medyada hastalık belirtilerini araştırmanın kaygı düzeyini artırdığı ve yanlış teşhis oranlarını yükselttiği bulundu. Benzer şekilde, yanlış bilgiye dayalı tedavi yöntemlerinin sağlık sorunlarını daha da kötüleştirdiği belirtildi.

SAĞLIKLI BİLGİYE ERİŞİM İÇİN ÖNERİLER

-Güvenilir Kaynakları Tercih Edin: Sağlık bilgilerini güvenilir ve kurumsal kaynaklardan edinmeye özen gösterin. Üniversiteler, hastaneler ve resmi sağlık kuruluşlarının yayınladığı bilgilere güvenin.

-Doktorunuza Danışın: Sağlık sorunlarınızı mutlaka bir hekimle paylaşın ve kendi başınıza teşhis koymaktan kaçının. Doktorunuzun önerilerine uyun ve tedavi sürecini onunla birlikte yönetin.

-Bilgi Kirliliğinden Kaçının: Sosyal medyada yayılan her bilgiye inanmayın ve doğruluğunu sorgulayın. Bilgi kirliliğinden kaçınarak sağlığınızı koruyun.

Sosyal medyada hastalık aramak, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek tehlikeli bir alışkanlığın bildirildi.

Yanlış bilgiye dayalı teşhisler ve tedavi yöntemleri, sağlık sorunlarını daha da kötüleştirebilir.

Uzmanlar, sağlık bilgilerini güvenilir kaynaklardan edinmeyi ve doktor önerilerine uymayı önerdi.